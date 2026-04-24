Quando il diavolo veste Wal | ecco lo stilista udinese che unisce ecologia e moda

Un nuovo volto nel mondo della moda emerge da una realtà umile e creativa, un stilista udinese che combina sostenibilità e stile. Quando un capo si rovina, molte persone preferiscono buttarlo via, donarlo o rivenderlo, ma questa figura ha deciso di trasformare materiali di scarto in creazioni originali. La sua attività si basa sull’utilizzo di tessuti riciclati, riducendo così gli sprechi e promuovendo un approccio più responsabile al fashion.

Quando un vestito si rovina, solitamente, lo buttiamo via o lo doniamo a chi ne ha più bisogno. I più attenti al risparmio, quando non usano più un capo, lo vendono al mercatino dell’usato, qualcuno lo regala ad amici o parenti. A pochi, forse a nessuno, verrebbe in mente di riciclare un vestito.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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