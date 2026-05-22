Scuola sempre aperta edifici chiusi al caldo | il nodo climatico che il Ministero non può più ignorare L’allarme del CNDDU
L’estate si avvicina, ma il dibattito sulla gestione degli edifici scolastici in vista delle alte temperature si fa sempre più acceso. Il CNDDU ha sollevato un allarme riguardo alla possibilità di mantenere le scuole aperte durante i periodi di caldo intenso, evidenziando come molti edifici non siano adeguatamente climatizzati e come questa situazione possa influire sulla sicurezza e sul benessere di studenti e insegnanti. La questione riguarda anche le modalità di apertura e chiusura degli edifici durante le ondate di calore.
L’estate non è ancora iniziata, ma il dibattito sul futuro della scuola è già rovente. Mentre Regioni e Ministero dell’Istruzione e del Merito spingono per un modello di istituto sempre più aperto, flessibile e integrato con il territorio, una variabile climatica minaccia di mandare all’aria ogni progetto di ampliamento dell’offerta formativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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