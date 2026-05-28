Quando finisce la prima ondata di caldo intenso dell' estate?

L'ondata di caldo intenso in corso nel territorio lecchese prosegue, dopo una primavera mite e incerta. La prima ondata di caldo estivo, caratterizzata da temperature elevate, non si è ancora conclusa. Le temperature rimangono elevate e il clima caldo si mantiene anche nei prossimi giorni, senza indicazioni di un immediato calo. La fine della prima ondata di caldo non è ancora prevista, con le condizioni meteorologiche che continuano a mantenere temperature alte nella regione.

Il gran caldo continua a tenere sotto la sua morsa anche il territorio lecchese. In questi giorni, dopo una primavera fin troppo mite e incerta, è esplosa non solo un'anticipazione dell'estate, ma una vera e propria ondata di calore anomalo.Nonostante si sia soltanto alla fine di maggio, le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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