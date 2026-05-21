Bel tempo e caldo intenso nel week end | arriva in anticipo la prima ondata di calore

Nel fine settimana, le previsioni indicano un aumento delle temperature in Piemonte, con un'ondata di caldo che arriverà in anticipo rispetto alle stagioni precedenti. In alcune zone, come il novarese e il Vco, le temperature massime si attestano intorno ai 30 gradi e oltre. Il tempo sarà caratterizzato da giornate soleggiate e prive di precipitazioni, con un clima caldo intenso che si farà sentire sul territorio locale.

É in arrivo (in anticipo) la prima ondata di calore in Piemonte, e nel novarese e Vco, dove entro il fine settimana il caldo si farà intenso e le temperature massime raggiungeranno, e in alcuni casi supereranno, i 30 gradi.Le previsioni di ArpaSecondo le previsioni di Arpa Piemonte, a partire da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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