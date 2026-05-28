Quando finisce il caldo | dopo il bollino arancione arriva la tregua

Dopo giorni di caldo intenso, si prevede un miglioramento delle temperature. Oggi, Genova è classificata con un bollino giallo, mentre domani passerà a quello arancione, segnando il livello più alto di allerta per il caldo. La città sarà l’unica in Italia tra quelle monitorate a raggiungere questa soglia. La variazione di colore indica un aumento delle temperature previste nei prossimi giorni.

Dopo il caldo intenso di questi giorni, sta per arrivare una tregua. Su Genova, al bollino giallo di oggi seguirà il bollino arancione previsto venerdì, e il capoluogo ligure sarà l'unica città in Italia, tra quelle monitorate, a raggiungere questo livello di caldo. Ma la buona notizia - arrivata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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