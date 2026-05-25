Caldo a Roma arriva la prima ondata | bollino arancione in città per due giorni

A Roma si registra la prima ondata di caldo dell’estate, con il bollino arancione che durerà due giorni. Il caldo intenso ha portato all’attivazione di allerta meteo sulla piattaforma del ministero della Salute, che ora fornisce bollettini specifici sulle ondate di calore. La città si prepara a affrontare temperature elevate, anche se l’estate non è ancora ufficialmente iniziata.

L'estate non è ancora arrivata, eppure a Roma già è tempo di allerta meteo per il caldo. Sul portale del ministero della Salute, da oggi, saranno attivi i bollettini sulle ondate di calore per l'informazione generale alla popolazione. Il primo bollettino - per le giornate del 25, 26 e 27 maggio -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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