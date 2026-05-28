Il laboratorio di PMI Service-Confartigianato ha ricevuto l’accreditamento ACCREDIA per le analisi di reflui industriali. L’ente di certificazione ha riconosciuto la qualità e la competenza delle procedure del laboratorio, che ora può offrire servizi più qualificati alle imprese. La certificazione è stata ufficialmente assegnata il 27 maggio 2026.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Un servizio sempre più qualificato e attento alle esigenze delle imprese. È quello offerto dal laboratorio di PMI Service, che ha recentemente ottenuto l’accreditamento ACCREDIA per le analisi di reflui industriali. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la sede di PMI Service – Confartigianato in via Ferraris, è stato illustrato il percorso che ha portato PMI SERVICE al conseguimento della certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISOIEC 17025, riferimento internazionale per la competenza dei laboratori di prova. L’accreditamento viene rilasciato da ACCREDIA, unico ente italiano certificato, che garantisce la competenza e l’imparzialità dei laboratori che effettuano analisi e rilasciano rapporti di prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualità e competenza certificate. Il Laboratorio PMI Service-Confartigianato ottiene l’accreditamento Accredia

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Il laboratorio PMI Service-Confartigianato

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