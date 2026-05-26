Innova Formazione ottiene l' accreditamento regionale e investe in nuovi impianti didattici per la sicurezza sul lavoro

Innova Formazione ha ottenuto l'accreditamento regionale e ha investito in nuovi impianti didattici dedicati alla sicurezza sul lavoro. La struttura ha ampliato gli spazi dedicati alla formazione pratica, con attrezzature aggiornate e ambienti più ampi. La scuola intende migliorare l’efficacia delle lezioni, combinando teoria e esercitazioni pratiche per formare addetti più preparati.

“La pratica val più della grammatica”, dice un proverbio, ma quando si parla di sicurezza sul lavoro sono necessarie entrambe. Con questa filosofia Innova Formazione di Ponte San Nicolò ha puntato sull’una e sull’altra, con investimenti notevoli per formare l’effettiva preparazione pratica, e non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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