Gravi irregolarità in laboratorio di analisi nel Brindisino | sospeso accreditamento regionale

Nella provincia di Brindisi, un noto laboratorio di analisi cliniche è stato temporaneamente sospeso dall'accreditamento regionale a causa di gravi irregolarità riscontrate durante verifiche ufficiali. Le autorità sanitarie hanno avviato approfondimenti per accertare le responsabilità e verificare le condizioni di sicurezza e di qualità dei processi analitici. La sospensione è stata comunicata alle autorità competenti e alle parti coinvolte.

BRINDISI - Gravi criticità all’interno di un noto laboratorio di analisi cliniche della provincia di Brindisi. È quanto emerso da un controllo dei Nas di Taranto operato nella struttura privata, accreditata con il Servizio sanitario regionale e autorizzata anche a svolgere analisi nell’ambito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Campania, denuncia sulle ricette dematerializzate: “Gravi criticità nel sistema sanitario regionale”Accuse e polemiche sulla gestione delle ricette digitali: si apre il confronto sulla sanità campana Nonostante sia passato più di un anno dalla... Il giovane pugile brindisino Antonio Iaia campione regionale esordiente under 19La Boxe Iaia Brindisi torna da Modugno (Bari) con un titolo regionale esordienti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gravi irregolarità in laboratorio di analisi nel Brindisino: sospeso accreditamento regionale; Blitz dei Nas nel salernitano: sospesi due laboratori di pasticceria, criticità anche nelle case per anziani; Catania, controlli a Nesima: multe per 15mila euro e attività sospesa per gravi irregolarità; Controlli Nas a Catanzaro: sospeso panificio per gravi irregolarità igienico-sanitarie. Brindisi, gravi irregolarità in un laboratorio di analisi: sospeso l’accreditamento regionaleIspezione dei NAS in un laboratorio del Brindisino: sospeso l’accreditamento e fermate le prestazioni in convenzione ... trmtv.it Blitz dei Nas in pasticcerie e case per anziani: sequestrati 12 quintali di alimentiControlli a tappeto dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Salerno in vista delle festività pasquali. Le verifiche, finalizzate alla ... cronachedellacampania.it Polizia Stradale smantella attività abusiva: oltre 40 veicoli sotto controllo e gravi irregolarità amministrative facebook