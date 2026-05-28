A Marinella sono state assegnate nuove aree e sono iniziate le operazioni di salvataggio. La stagione balneare, finora bloccata, sembra procedere con interventi concreti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli, ma le aree sono state delimitate e il salvataggio è iniziato. La situazione si sblocca dopo settimane di attesa.

Un nuovo colpo di scena sulla complessa situazione relativa all’avvio della stagione balneare di Marinella. Dopo un primo accoglimento, il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva dei termini presentata lunedì 4 maggio (in via incidentale e sotto forma di istanza cautelare urgente) dal Comune di Sarzana per mano dell’avvocato Pietro Piciocchi. L’ordinanza sottoscritta dal presidente Roberto Chieppa e dall’estensore Michele Tecchia, pur considerando non idonee le motivazioni che avevano spinto il Comune a prorogare il 31 dicembre del 2024, le concessioni demaniali marittime sino al 30 settembre del 2027, legittima di fatto le proroghe tecniche sino al subentro dei nuovi concessionari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualcosa si muove a Marinella. Aree assegnate e via al salvataggio

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