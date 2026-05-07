Qualcosa si muove su Francesca Albanese

Il 6 febbraio 2025, presso le Nazioni Unite, settantanove paesi firmatari dello Statuto di Roma si sono riuniti per discutere delle sanzioni adottate dall’amministrazione statunitense nei confronti della Corte penale internazionale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Stati, tutti impegnati a sostenere la legalità e a rispondere alle misure unilaterali che mettono in discussione il ruolo della Corte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 6 febbraio 2025, settantanove paesi firmatari dello Statuto di Roma si erano riuniti alle Nazioni Unite per difendere la Corte penale internazionale dalle sanzioni di Donald Trump. Tra i firmatari quasi tutti i membri dell’Ue: Francia, Germania, Spagna, Austria, Polonia. Non l’Italia. Il governo non spiegò il perché. Tajani aveva detto che bisognava forse «aprire un’inchiesta sulla Corte penale». Nordio l’aveva attaccata in Parlamento. Quella firma non era assenza distratta: era una posizione. Il 6 maggio 2026, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendo l’attivazione del regolamento n.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Quando il mondo dorme - Francesca Albanese Notizie correlate Leggi anche: La Francia ci ripensa su Francesca Albanese: niente richiesta di rimozione, ma «si dimetta lei». Cos’è successo all’Onu Qualcosa si muove dopo il mio post su ciò che manca nei bagni pubblici del mio quartiere: per questo bisogna indignarsiHo scritto un post semplice, diretto, concreto: nei bagni pubblici del nostro quartiere manca ciò che serve davvero, il sapone e lo shampoo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sánchez premia Francesca Albanese, e la Spagna trasforma una decorazione in un messaggio politico all’Europa. Da Gaza a Vogue, le «avventure mediatiche» di Francesca AlbaneseLa relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi compare sull'edizione britannica della celebre rivista di moda ... roma.corriere.it Sanchez conferisce l'Ordine al Merito civile a Francesca AlbaneseVoce relatrice Onu - dice premier spagnolo - difende coscienza mondo Roma, 7 mag. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha conferito l'Ordine del Merito Civile alla relatrice speciale Onu per ... msn.com