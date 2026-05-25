Partecipò a cortei pro Pal e proteste contro il MuBa | attivista rischia la sorveglianza speciale

Un’attivista di 23 anni di Bologna rischia la sorveglianza speciale dopo aver preso parte a cortei pro Pal e proteste contro il MuBa. La Questura ha richiesto questa misura, ritenendola “socialmente pericolosa”. L’udienza di discussione si è svolta lunedì mattina davanti al Tribunale di Bologna. La giovane è accusata di aver partecipato a manifestazioni di protesta, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali altri reati collegati.

Ritenuta “socialmente pericolosa”, ora un’attivista bolognese rischia la sorveglianza speciale. Il caso è finito davanti al Tribunale di Bologna, dove lunedì mattina si è tenuta l’udienza di discussione della misura che la Questura bolognese ha chiesto nei confronti della 23enne che partecipò. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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25 Aprile, i ProPal in corteo a Milano: Contro il fascismo e il genocidio

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