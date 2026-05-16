Londra blindata fra pro-pal ed estrema destra Scattati gli arresti

Londra si trova in allerta a causa di due cortei che si svolgono contemporaneamente e che sono caratterizzati da tensioni significative. Le autorità hanno disposto misure di sicurezza rafforzate e sono stati effettuati numerosi arresti. La città si prepara a una giornata che si preannuncia complessa, con strade chiuse e controlli intensificati nelle aree interessate dai cortei. La presenza di gruppi con posizioni opposte ha contribuito ad aumentare il livello di attenzione tra forze dell’ordine e cittadini.

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