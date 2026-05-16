Londra blindata fra pro-pal ed estrema destra Scattati gli arresti
Londra si trova in allerta a causa di due cortei che si svolgono contemporaneamente e che sono caratterizzati da tensioni significative. Le autorità hanno disposto misure di sicurezza rafforzate e sono stati effettuati numerosi arresti. La città si prepara a una giornata che si preannuncia complessa, con strade chiuse e controlli intensificati nelle aree interessate dai cortei. La presenza di gruppi con posizioni opposte ha contribuito ad aumentare il livello di attenzione tra forze dell’ordine e cittadini.
Londra è pronta per una giornata di fuoco dovuta alla presenza in contemporanea di due cortei particolarmente tesi. Da un lato quello di estrema destra organizzato dall'ex hooligan del calcio e attivista anti-islamico Stephen Yaxley-Lennon, meglio noto come Tommy Robinson, e dall'altra quello pro-pal che si raduna in occasione della "Nakba", il termine con cui il mondo arabo si riferisce alla data di fondazione dello Stato di Israele. Si stimano, in tutto, 80mila persone in piazza. A questi due eventi, poi, si somma anche la finale della principale coppa di calcio inglese. Veicoli blindati, cavalli, cani, droni ed elicotteri sono stati impiegati insieme ad almeno 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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