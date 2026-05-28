Punto ristoro non autorizzato al Maradona | De Laurentiis indagato per abuso edilizio

Notizia in breve

L'amministratore delegato del Napoli è stato iscritto nel registro degli indagati per abuso edilizio dopo aver avviato lavori non autorizzati al punto ristoro vicino allo stadio Maradona. Le opere sono state commissionate dall'imprenditore, senza le necessarie autorizzazioni. Il sindaco ha confermato che i lavori sono stati effettuati senza permesso. La procura ha aperto un fascicolo per verificare le eventuali responsabilità.