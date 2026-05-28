Punto ristoro non autorizzato al Maradona | De Laurentiis indagato per abuso edilizio
L'amministratore delegato del Napoli è stato iscritto nel registro degli indagati per abuso edilizio dopo aver avviato lavori non autorizzati al punto ristoro vicino allo stadio Maradona. Le opere sono state commissionate dall'imprenditore, senza le necessarie autorizzazioni. Il sindaco ha confermato che i lavori sono stati effettuati senza permesso. La procura ha aperto un fascicolo per verificare le eventuali responsabilità.
La Polizia locale di Napoli ha sequestrato una struttura realizzata nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, ma senza il permesso per costruire. Secondo 'Repubblica' Napoli, si tratta di una struttura di 150 metri quadrati per tre metri e mezzo di altezza. L'ipotesi di reato è abuso edilizio ad opera del patron del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis che nella sua qualità di amministratore del club campano, commissionava le opere. De Laurentiis risulta ora indagato per il punto di ristoro abusivo. Secondo la ricostruzione, a inizio maggio due vigili urbani dell'Unità operativa Tutela edilizia si presentano in tribuna autorità mentre sono in corso i lavori per uno spazio chiuso, "verosimilmente adibito a punto ristoro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Temi più discussi: Avviso pubblico per la concessione di un’area e di locali per la realizzazione di un punto ristoro in piazzale Karl Marx; Stato legittimo: Il Consiglio di Stato chiarisce quando autorizzazioni commerciali, concessioni e atti amministrativi possono contribuire a dimostrare lo stato legittimo di immobili molto risalenti nel tempo.; Cuorgnè: si spegne a 85 anni Mario Costa, un simbolo del commercio; Billy Joel vorrebbe bloccare un suo biopic non autorizzato.
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