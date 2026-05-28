Punteggi ' gonfiati' per lavorare nella scuola | 22 indagati C' è anche il marito della neo consigliera

Sono 22 le persone indagate a Caserta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma su falsi attestati usati per ottenere incarichi nel settore scolastico. Tra gli indagati c’è anche il marito di una neo consigliera. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle procedure di assunzione, con punteggi gonfiati per favorire alcune candidature. Le indagini sono in corso per verificare eventuali violazioni di legge.

Sono 22 gli indagati casertani in una maxi inchiesta della Procura di Roma sui falsi attestati per le assunzioni nella scuola. Ben 37 le persone per le quali il pubblico ministero Ambrogio Cassiani ha chiuso le indagini preliminari ed ora si prepara a invocare il giudizio. Tra gli indagati anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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