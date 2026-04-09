Certificazioni false e punteggi ' gonfiati' per lavorare nelle scuole | chiuse le indagini per 23 indagati

Le indagini della Procura di Napoli Nord hanno portato alla chiusura di un’indagine che coinvolge 23 persone. Secondo le accuse, alcuni individui avrebbero utilizzato certificazioni di servizio false e punteggi alterati per ottenere incarichi nelle scuole pubbliche. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Giovanni Corona, ha portato alla luce un presunto sistema organizzato di frode legato alla presentazione di documenti falsi e punteggi gonfiati.

Un presunto sistema organizzato per ottenere incarichi nelle scuole pubbliche attraverso certificazioni di servizio false e punteggi gonfiati è al centro di un’indagine della Procura di Napoli Nord, coordinata dal pubblico ministero Giovanni Corona. Sono 23 le persone coinvolte, tra aspiranti al. 🔗 Leggi su Casertanews.it False certificazioni Igp e Dop: sequestrati 2,5 milioni di vino, 24 indagatiFalse certificazioni Igp e Dop applicate a vini e un maxi sequestro di oltre 2,5 milioni di litri di prodotto vinicolo. Crollo di via Mariti: chiuse le indagini, salgono a 8 gli indagatiFIRENZE – Due anni dopo la strage al cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze che il 16 febbraio 2024 costò la vita a cinque operai e al ferimento... Si parla di: Certificazioni false e punteggi 'gonfiati' per lavorare nelle scuole: chiuse le indagini per 23 indagati. Certificazioni false e punteggi 'gonfiati' per lavorare nelle scuole: chiuse le indagini per 23 indagatiGli indagati devono rispondere, a vario titolo, di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica e materiale. In cambio di soldi avrebbero prodotto attestazioni fasulle per consentire ai ... casertanews.it Falsi certificati per ottenere l'invalidità, sospesa collaboratrice patronatoAvrebbe reperito certificazioni mediche false per far ottenere l'invalidità civile, in cambio di denaro, e per questo una collaboratrice in servizio in un patronato di Benevento è stata sospesa dall'e ... ansa.it