Sei persone tra medici, avvocati e carabinieri sono state arrestate a Trani per aver falsificato sinistri stradali al fine di ottenere indennizzi assicurativi. Le indagini hanno accertato che i coinvolti avevano creato incidenti fittizi, presentando documenti e certificazioni false. L'operazione ha portato alla scoperta di un sistema illecito volto a truffare le compagnie assicurative. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri di documenti.

È di sei persone raggiunte da misure cautelari e oltre 26 deferite in stato di libertà il bilancio di una vasta operazione contro la frode assicurativa, condotta tra Trani e Andria tra ottobre 2024 e marzo 2025. Gli indagati sono accusati di aver orchestrato un sistema di falsificazione di sinistri stradali per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative. Le misure sono state disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Andria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Puglia, sinistri stradali falsificati per ottenere indennizzi: arrestati medici, avvocati e carabinieri

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