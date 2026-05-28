Falsi incidenti stradali e certificati fasulli | arrestati carabinieri medici e avvocati

Nella mattinata di giovedì 28 maggio sono stati arrestati sei persone tra Andria e Canosa di Puglia, coinvolte in un giro di falsi incidenti stradali e certificati medici falsificati. L'inchiesta ha portato alla luce un sistema illecito che coinvolgeva carabinieri, medici e avvocati. Tra gli episodi più rilevanti, il pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola è stato protagonista di uno degli episodi più emblematici dell’indagine.

Il pronto soccorso dell'ospedale Tatarella di Cerignola è comparso in uno degli episodi più emblematici dell'inchiesta che questa mattina, giovedì 28 maggio, ha portato all'arresto di sei soggetti tra Andria e Canosa di Puglia. Altre 26 persone sono state deferite in stato di libertà.Difatti, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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