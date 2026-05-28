Puglia seconda per comunicazione social Decaro meglio anche di Emiliano

La regione Puglia si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale delle regioni più efficaci sui social media, salendo di cinque posizioni rispetto all’anno precedente. La crescita più significativa riguarda il sindaco della città, che si distingue come il primo tra i primi cittadini nei social, superando anche il suo predecessore. La classifica valuta l’attività, l’engagement e la qualità delle comunicazioni pubbliche sui vari canali social.

La Puglia scala cinque posizioni nella classifica nazionale delle regioni più efficaci sui social media, passando dal settimo al secondo posto. È il balzo più marcato registrato nell'edizione 2026 del report annuale di DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, che misura l'efficacia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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