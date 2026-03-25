Il Csm gela Decaro | Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione Puglia

Il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato che il magistrato Michele Emiliano non può assumere il ruolo di consulente giuridico presso la Regione Puglia. La decisione si basa su norme che vietano a un magistrato di ricoprire incarichi esterni mentre è in servizio. La questione riguarda il possibile conflitto di interessi tra le funzioni giudiziarie e l’attività di consulenza. La vicenda è al centro di un'attenzione mediatica crescente.

La telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra una nuova puntata: la prima commissione del Csm, quella deputata a valutare gli incarichi extra giudiziari per le toghe, ha sostanzialmente bocciato la richiesta avanzata dalla giunta della Regione Puglia volta a mettere in aspettativa il presidente uscente, dandogli un incarico (retribuito oltre 100mila euro) come consigliere legislativo. A far prevalere questo orientamento è stata l’estrema prudenza dei magistrati più vicini a posizioni di sinistra, che - con una doppia accortezza legata anche alla fase post referendum - hanno sostanziato il rigetto dell’istanza con la mancanza di provvedimenti analoghi autorizzati e con "l'estrema genericità dell'incarico". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione Puglia Articoli correlati Regione Puglia, Decaro nomina Emiliano consigliere giuridico della PresidenzaIl neo presidente: "Ho sempre detto che il bagaglio di conoscenze e di esperienza che Michele rappresenta non sarebbe andato disperso". Emiliano fuori dalla giunta della Puglia. Ma sarà consigliere giuridico di DecaroDopo una trattativa estenuante durata molti mesi, il nuovo presidente ha optato per l'esclusione del suo predecessore dalla squadra di governo. Tutto quello che riguarda Regione Puglia Argomenti discussi: L'altolà del Csm a Michele Emiliano consulente: Incarico non autorizzabile. Porta aperta a una scappatoia. Csm, stop alla consulenza di Emiliano: verso il no all'aspettativa per l'incarico con DecaroParere negativo unanime sulla richiesta dell'ex governatore: l'incarico fiduciario da consulente giuridico del presidente della regione è ritenuto privo di precedenti normativi e troppo generico ... baritoday.it Emiliano consigliere giuridico di Decaro: il Csm verso il noAl momento si tratta di indiscrezioni: il Csm potrebbe dire no a Emiliano consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Decaro. trmtv.it