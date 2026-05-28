Psicologo di base verso la chiusura del servizio in Puglia | l' Ordine chiede proroga urgente

Notizia in breve

L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi ha richiesto alla Regione Puglia una proroga urgente della sperimentazione del servizio di psicologia di base. La richiesta arriva in seguito alla prossima scadenza dei contratti, prevista tra giugno e agosto nelle diverse aziende sanitarie locali. La proroga sarebbe necessaria per evitare la chiusura del servizio. La regione non ha ancora annunciato decisioni ufficiali in merito.