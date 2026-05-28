Psicologo di base verso la chiusura del servizio in Puglia | l' Ordine chiede proroga urgente
L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi ha richiesto alla Regione Puglia una proroga urgente della sperimentazione del servizio di psicologia di base. La richiesta arriva in seguito alla prossima scadenza dei contratti, prevista tra giugno e agosto nelle diverse aziende sanitarie locali. La proroga sarebbe necessaria per evitare la chiusura del servizio. La regione non ha ancora annunciato decisioni ufficiali in merito.
L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi chiede alla Regione Puglia, con urgenza, la proroga della sperimentazione del servizio di psicologia di base, a fronte dell'imminente scadenza dei contratti prevista tra giugno e agosto nelle diverse Asl pugliesi. La richiesta arriva dopo un confronto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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