Il torneo internazionale di pugilato “Les ceintures” si terrà a Pisa, con la partecipazione della Pugilistica Galilei. L’evento è fissato per il 26 maggio 2026 e vedrà coinvolti diversi atleti provenienti da varie nazioni. La delegazione locale si prepara a competere, portando in evidenza i propri talenti. La competizione si svolgerà in un impianto sportivo della città, con incontri di diverse categorie di peso.

Pisa, 26 maggio 2026 – Il grande pugilato internazionale chiama e la delegazione pisana risponde con i suoi talenti migliori. La storica Pugilistica ‘Galileo Galilei’ si prepara a sbarcare in Francia per l’atteso torneo de ‘Les Ceintures’, un prestigioso torneo internazionale su selezione che si svolgerà a Parigi. La spedizione pisana partirà il prossimo 27 maggio, con i match che entreranno nel vivo a partire dal 28 maggio, per poi fare rientro in Italia il 31 dello stesso mese. Il torneo parigino rappresenta un palcoscenico d'élite per la noble art e la selezione per parteciparvi è stata rigorosissima. A sfidarsi saranno duecento pugili provenienti da venti nazioni, con delegazioni di altissimo livello in arrivo da paesi come Canada, Algeria e Sri Lanka. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugilato: il torneo “Les ceintures” pronto ad accogliere la Pugilistica Galilei

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