?Boxe | la Pugilistica ' Galileo Galilei' vola a Parigi per il prestigioso torneo ' Les Ceintures'

Una squadra di pugili pisani si prepara a partecipare a un importante torneo internazionale a Parigi, noto come 'Les Ceintures'. La rappresentanza locale, composta da alcuni dei migliori atleti, ha lasciato la città per affrontare la competizione di alto livello. L’evento riunisce pugili provenienti da diverse nazioni e si svolge nella capitale francese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La partecipazione si inserisce in un quadro di attività sportive di livello internazionale.

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Il grande pugilato internazionale chiama e la delegazione pisana risponde con i suoi talenti migliori. La storica Pugilistica ‘Galileo Galilei’ si prepara a sbarcare in Francia per l’atteso torneo de ‘Les Ceintures’, un prestigioso torneo internazionale su selezione che si svolgerà a Parigi.La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Boxe: Alessandro Bruni di ASD Boxe Anagni conquista il prestigioso “Torneo delle Cinture” di Lucca La grande boxe torna al Palazzetto dello sport: in arrivo il 5° Memorial Piero Del PapaPisa, 8 aprile 2026 – La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l'ora di veder gareggiare i propri ... lanazione.it Boxe. Memorial Del Papa. Emozioni e pubblicoLa grande boxe è andata in scena per uno degli appuntamenti sportivi, il Memorial Piero Del Papa. L’evento è stato organizzato dalla Pugilistica Galileo Galilei, storica società di Pisa in cui lo ... lanazione.it