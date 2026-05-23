Boxe gli atleti pisani in partenza per il torneo Les Ceintures di Parigi La Pugilistica Galilei pronta alla trasferta francese Sul ring Federica Pardini e Simone Marocchini

Il grande pugilato internazionale chiama e la delegazione pisana risponde con i suoi talenti migliori. La storica Pugilistica Galileo Galilei si prepara a sbarcare in Francia per l’atteso torneo de " Les Ceintures ", un prestigioso torneo internazionale su selezione che si svolgerà a Parigi. La spedizione pisana partirà il prossimo 27 maggio, con i match che entreranno nel vivo a partire dal giorno dopo, per poi fare rientro in Italia il 31 dello stesso mese. Il torneo parigino rappresenta un palcoscenico d’élite per la noble art e la selezione per parteciparvi è stata rigorosissima. A sfidarsi saranno duecento pugili provenienti da venti nazioni, con delegazioni di altissimo livello in arrivo da paesi come Canada, Algeria e Sri Lanka. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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