Il terzo film della serie con protagonista la star di Stranger Things arriverà su Netflix questa estate e si preannunciano grandi novità all'orizzonte Enola Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown, sta tornando per indagare sul suo caso più avvincente di sempre, ma nel frattempo troverà anche il modo di incastrare il suo matrimonio. In arrivo su Netflix il 1° luglio, Enola Holmes 3 vede il ritorno di Brown nei panni dell'intrepida detective dell'epoca vittoriana, questa volta in viaggio verso Malta, "dove i sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima". Il matrimonio nelle prime immagini di Enola Holmes 3 Come mostrano le foto appena pubblicate, anche Enola è pronta a convolare .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Millie Bobby Brown promessa sposa di Louis Partridge nelle prime foto di Enola Holmes 3

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