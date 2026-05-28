Pubblicata la graduatoria definitiva per i posti ai nidi d' infanzia dell' Unione Valdera

Oggi, 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’accesso ai nidi d’infanzia dell’Unione Valdera per l’anno educativo 20262027. La lista è disponibile sul sito web dell’Unione, nella sezione news e iscrizione ai nidi. La graduatoria riguarda le domande pervenute e approvate per il nuovo anno scolastico. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sui criteri di ammissione o sui nominativi dei beneficiari.

L'Unione Valdera comunica che oggi, giovedì 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia relativa all'anno educativo 20262027 sul sito web dell'Unione Valdera nella sezione news e nella sezione iscrizione ai nidi. La graduatoria definitiva è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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