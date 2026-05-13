Iscrizioni nidi d' infanzia dell' Unione Valdera | 818 le domande presentate

L'Unione Valdera ha annunciato che sono state presentate 818 domande di iscrizione ai nidi d'infanzia gestiti dall'ente. Le domande sono state rese pubbliche in modo anonimo sul sito ufficiale dell'Unione. Questa comunicazione riguarda i bambini e le famiglie interessate a usufruire dei servizi di assistenza educativa e di cura offerti dall'istituzione. Il numero rappresenta i dati raccolti fino a oggi per le iscrizioni in corso.

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