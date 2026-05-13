Iscrizioni nidi d' infanzia dell' Unione Valdera | 818 le domande presentate
L'Unione Valdera ha annunciato che sono state presentate 818 domande di iscrizione ai nidi d'infanzia gestiti dall'ente. Le domande sono state rese pubbliche in modo anonimo sul sito ufficiale dell'Unione. Questa comunicazione riguarda i bambini e le famiglie interessate a usufruire dei servizi di assistenza educativa e di cura offerti dall'istituzione. Il numero rappresenta i dati raccolti fino a oggi per le iscrizioni in corso.
L'Unione Valdera informa che sono state pubblicate in forma anonima sul proprio sito istituzionale, www.unione.valdera.pi.it nella sezione News, le graduatorie provvisorie relative alle domande di accesso ai nidi d'infanzia per l'anno educativo 20262027, pervenute entro i termini del bando.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Benevento, aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di InfanziaI bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027.
Centri estivi nidi e scuole dell’infanzia: aperte le iscrizioni. Periodi, orari e quando la graduatoriaMilano, 17 aprile 2026 – Dopo i centri estivi per i grandi ora tocca alla fascia dei più piccoli.
Unione Valdera pubblica punteggi provvisori per l’accesso ai nidi d’infanziaLa graduatoria è provvisoria e si riferisce alle iscrizioni per l’anno 2025-2026. Per consultare il proprio punteggio, presentare ricorso e conoscere le tempistiche relative alla graduatoria ... lanazione.it
Aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia estivi di Arcidosso e Santa FioraL’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana informa che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per la sezione estiva 2026, attiva nei mesi di luglio e agosto presso le strutture di ... amiatanews.it