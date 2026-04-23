Pubblicata la Graduatoria definitiva ammissione ai nidi

È stata resa pubblica la graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia nel comune di Arezzo. La lista è disponibile online sul sito ufficiale del Comune di Arezzo, accessibile tramite il link fornito. Le famiglie interessate possono consultare i risultati e verificare le proprie posizioni. La pubblicazione si riferisce alle domande presentate per l’anno educativo in corso.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Graduatoria definitiva ammissione ai nidi Pubblicata al link https:www.comune.arezzo.itnovitagraduatoria-definitiva-nido-ae-20262027-fascia-medi-e-grandi la graduatoria definitiva dei nidi per l’anno educativo 20262027 con l’indicazione dei posti assegnati e delle posizioni in lista di attesa. Per i genitori non necessita accettare il posto assegnato in quanto l’iscrizione avviene in automatico mentre le eventuali rinunce devono essere inviate online sulla piattaforma Ecivis da venerdì 24 a martedì 28 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblicata la Graduatoria definitiva ammissione ai nidi Notizie correlate Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva: fondi per 4,6 milioniÈ stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a... Tarquinia, pubblicata la graduatoria definitiva per i contributi all’affitto 2025Tarquinia, 13 aprile 2026 – È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa ai contributi integrativi per il canone di locazione per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pubblicata la graduatoria definitiva per le scuole dell’infanzia comunali e statali anno 2026/2027; Pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per il 2025; Bonus fitti - competenza 2024: pubblicata la graduatoria definitiva rettificata degli ammessi e l’elenco rettificato dei non ammessi; Pubblicate le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti dei Servizi 0-6 per l'a.e. 26-27. Edilizia residenziale pubblica: rimodulata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggiIl Comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, ha rimodulato la graduatoria definitiva di edilizia residenziale pubblica ... grossetonotizie.com Rimodulazione della graduatoria definitiva di edilizia residenziale pubblica del Comune di Massa MarittimaMassa Marittima: Si informa che con Determinazione Dirigenziale n 250 del 20/04/2026 è stata rimodulata la graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. T ... maremmanews.it Pubblicata la bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei: consultazione aperta fino al 2027. - facebook.com facebook La bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, interviene in modo diretto sulle pratiche di insegnamento della letteratura italiana. Tra i passaggi più operativi del documento compare una in… x.com