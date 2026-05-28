Un noto psicoterapeuta di fama, già sospettato di comportamenti inappropriati, è stato fermato nuovamente a Roma. Secondo le accuse, si sarebbe masturbato davanti a una minore. L’uomo ha negato le accuse, sostenendo che si trattava di un semplice prurito. La polizia ha eseguito un fermo e sta indagando sui fatti, che sono stati segnalati da testimoni e verificati con le autorità.

Lo psicoterapeuta 42enne dei vip e dei calciatori è stato arrestato a Roma, con l’accusa di essersi masturbato davanti a una studentessa nei pressi di un istituto scolastico. L’uomo era già stato condannato a un anno e otto mesi per corruzione di minorenni. Successivamente era stato rimesso in libertà. Nelle scorse ore, per lui, sono scattate di nuovo le manette. Arrestato di nuovo a Roma lo psicoterapeuta dei vip Cosa è emerso dalle indagini Il gip ha ritenuto inverosimile la versione dell'indagato Arrestato di nuovo a Roma lo psicoterapeuta dei vip Secondo quanto appreso dall’agenzia LaPresse, il 42enne ha parcheggiato la sua Peugeot 208 vicino a una fermata dell’autobus, a pochi metri di distanza da due istituti scolastici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Psicoterapeuta dei vip arrestato a Roma, si sarebbe masturbato davanti a una minore: "Frainteso, solo prurito"

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