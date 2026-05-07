Ricci di mare verso la proroga del fermo pesca in Puglia | tolleranza zero verso chi non si adegua

La questione dei ricci di mare in Puglia si riaccende con la possibile proroga del fermo pesca, che potrebbe essere estesa per tutelare la specie. A tre anni dall’approvazione della legge regionale, la Commissione Pesca si è riunita per valutare i risultati ottenuti e pianificare le prossime mosse. Durante l'incontro, si è deciso di mantenere una posizione ferma contro chi viola le restrizioni, con l’obiettivo di preservare la popolazione locale.

Il futuro del riccio di mare in Puglia torna al centro del dibattito politico regionale. A tre anni dall’entrata in vigore della legge (maggio 2023), la Commissione Pesca si è riunita per tracciare un bilancio e delineare la ‘Fase 2’ di un provvedimento nato per salvare la specie ormai prossima.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ricci di mare, verso la proroga del fermo pesca in Puglia: pescatori coinvolti nel ripopolamento e monitoraggioIl futuro del riccio di mare in Puglia torna al centro del dibattito politico regionale. Leggi anche: Ricci di mare, in Puglia è scontro sulla proroga del fermo pesca Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ricci di mare in Sardegna: la Regione proroga la pesca mentre la specie scompare; Osservatorio Italia: le notizie in breve; Ricci di mare, in Sardegna stagione prolungata di due settimane: via libera fino al 16 maggio; Natuzzi jr contro Schlein: Elly, siediti su scatola di ricci di mare. Ricci di mare, in Puglia è scontro sulla proroga del fermo pescaIl divieto triennale è terminato lo scorso 5 maggio, l’Università: Primi segnali di ripresa. Il dibattito è giunto in IV Commissione consiliare della Regione Puglia: scatta il braccio di ferro tra c ... baritoday.it Ricci di mare, necessario modificare la legge su fermo pesca. Stretta su controlli e speculazioniPUGLIA - In occasione della IV Commissione consiliare, convocata sul tema su richiesta del consigliere Pagliaro, Coldiretti Pesca Puglia evidenzia che i primi ... corrieresalentino.it Coldiretti Pesca Puglia sollecita modifiche alla legge sul fermo pesca dei ricci di mare e un sistema più efficace contro la pesca illegale - facebook.com facebook Natuzzi jr contro Schlein: “Elly, siediti su scatola di ricci di mare”. @WandaMarra x.com