Ricci di mare verso la proroga del fermo pesca in Puglia | pescatori coinvolti nel ripopolamento e monitoraggio

In Puglia, il settore della pesca di ricci di mare si prepara a un possibile prolungamento del fermo, in un quadro che coinvolge pescatori e attività di monitoraggio per il ripopolamento della specie. La Commissione Pesca regionale si è riunita dopo tre anni dall’adozione della legge approvata nel maggio 2020, per valutare i risultati ottenuti e definire i passi successivi. L’obiettivo principale rimane la tutela della popolazione di ricci di mare, ormai a rischio.

Il futuro del riccio di mare in Puglia torna al centro del dibattito politico regionale. A tre anni dall’entrata in vigore della legge (maggio 2023), la Commissione Pesca si è riunita per tracciare un bilancio e delineare la ‘Fase 2’ di un provvedimento nato per salvare la specie ormai prossima.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ricci di mare, in Puglia è scontro sulla proroga del fermo pesca Pesca abusiva in Puglia, Fiamme Gialle sequestrano oltre 3mila ricci di mare in un meseSono 8 le operazioni messe a segno dalla guardia di finanza dal nord al sud della Puglia per salvaguardare il ripopolamento del riccio di mare in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ricci di mare in Sardegna: la Regione proroga la pesca mentre la specie scompare; Osservatorio Italia: le notizie in breve; Ricci di mare, in Sardegna stagione prolungata di due settimane: via libera fino al 16 maggio; Natuzzi jr contro Schlein: Elly, siediti su scatola di ricci di mare. Ricci di mare, in Puglia è scontro sulla proroga del fermo pescaIl divieto triennale è terminato lo scorso 5 maggio, l’Università: Primi segnali di ripresa. Il dibattito è giunto in IV Commissione consiliare della Regione Puglia: scatta il braccio di ferro tra c ... baritoday.it Ricci di mare, necessario modificare la legge su fermo pesca. Stretta su controlli e speculazioniPUGLIA - In occasione della IV Commissione consiliare, convocata sul tema su richiesta del consigliere Pagliaro, Coldiretti Pesca Puglia evidenzia che i primi ... corrieresalentino.it Coldiretti Pesca Puglia sollecita modifiche alla legge sul fermo pesca dei ricci di mare e un sistema più efficace contro la pesca illegale - facebook.com facebook Natuzzi jr contro Schlein: “Elly, siediti su scatola di ricci di mare”. @WandaMarra x.com