Psicologia forense giustizia e responsabilità della comprensione umana

La psicologia forense combina aspetti della scienza psicologica con il sistema giuridico, analizzando il comportamento umano in ambito legale. Si occupa di valutare le capacità mentali di individui coinvolti in processi giudiziari e di fornire consulenze tecniche alle autorità. La disciplina si focalizza sulla comprensione delle responsabilità e delle dinamiche psicologiche in situazioni legali, contribuendo alle decisioni giudiziarie attraverso perizie e valutazioni cliniche.

? di Manila Scaramella?La psicologia forense è una disciplina che si colloca tra la scienza psicologica e il sistema giuridico. Il suo ruolo non è quello di giudicare, ma di comprendere scientificamente il funzionamento della mente e del comportamento umano all’interno dei procedimenti giudiziari.?Un principio essenziale di questa disciplina è la tutela della persona, che rappresenta il fondamento stesso dell’intervento psicologico in ambito forense. Ogni valutazione non ha finalità punitive né meramente classificatorie, ma deve essere orientata alla comprensione e alla protezione dell’individuo, soprattutto nei contesti di vulnerabilità. Questo implica una responsabilità costante: ricordare che dietro ogni consulenza non vi è un caso, ma una persona. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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What a Criminal Psychologist Taught Me About Trauma, Empathy and Survival

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