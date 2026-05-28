Psicoanalisi e società | Massimo Recalcati protagonista al Ravenna Festival
Al Ravenna Festival, uno dei più seguiti intellettuali italiani si presenta per discutere di psicoanalisi e società. L’evento vede la partecipazione di Massimo Recalcati, che affronta temi legati al rapporto tra mente e contesto sociale. La sua presenza rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della psicoanalisi nel mondo contemporaneo. L’appuntamento si inserisce in un programma dedicato al dialogo tra cultura e società, attirando un pubblico interessato alle connessioni tra pensiero e realtà.
Il pensiero contemporaneo arriva al Ravenna Festival con uno degli intellettuali più seguiti del panorama italiano. Mercoledì 1 luglio la Rocca Brancaleone ospiterà infatti Massimo Recalcati per un incontro-spettacolo che intreccia filosofia, psicoanalisi e riflessione sulla società contemporanea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La lezione di Freud | Massimo Recalcati
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