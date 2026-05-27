Il Salento Book Festival torna dopo sedici edizioni, trasformando piazze, giardini e castelli del Salento in un grande salotto letterario all’aperto. La rassegna prevede incontri con ospiti come Serena Bortone, Luciana Littizzetto e Massimo Recalcati. La manifestazione si svolge durante l’estate e si concentra sulla “movida dei lettori”, coinvolgendo il pubblico in eventi letterari e culturali.

Da sedici estati il Salento Book Festival trasforma piazze, giardini e castelli del tacco d’Italia in un grande salotto letterario a cielo aperto. E anche nel 2026 “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” è pronta a tornare con un nuovo viaggio tra parole, storie e incontri d’autore. La rassegna itinerante ideata e diretta dal giornalista e autore tv Gianpiero Pisanello, organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro insieme ai co-direttori Massimo Bernardini e Antonella Lattanzi, prenderà il via il 14 giugno e attraverserà per tutta l’estate alcuni dei borghi più suggestivi del Salento. Da Melpignano, famosa per la Notte della Taranta, ad Aradeo, passando per i gioielli barocchi di Galatone e l’eleganza di Nardò. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salento Book Festival, torna la rassegna dedicata alla “movida dei lettori”: da Serena Bortone e Luciana Littizzetto a Massimo Recalcati, ecco tutti gli ospiti in programma

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