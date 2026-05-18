KUM! cambia casa | il festival di Massimo Recalcati si trasferisce a Perugia
Il festival KUM!, ideato e diretto dallo psicoanalista Massimo Recalcati, raggiunge la sua decima edizione. La rassegna, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, cambierà sede e si svolgerà a Perugia a partire dal 23. Dopo anni di svolgimento in altre città, questa edizione segna il trasferimento della manifestazione in una nuova località, dove si svolgeranno gli eventi previsti. La decisione di spostare il festival è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.
KUM! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, taglia il traguardo della decima edizione con una sostanziale novità: il festival ha trovato una nuova casa in Perugia, città che lo accoglierà dal 23. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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