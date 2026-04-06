Psg-Liverpool andata quarti di finale Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domenica si disputa l'incontro di andata dei quarti di finale della Champions League 20252026 tra il Psg e il Liverpool. La partita si svolge in Francia e si può seguire tramite le piattaforme televisive e digitali che trasmettono l'evento. Il Psg, detentore del titolo, cerca di mantenere il titolo, mentre il Liverpool vuole superare il turno per proseguire la corsa alla coppa.

Gara valida per i quarti di finale di Champions League 20252026. I francesi, detentori del titolo, puntano a confermarsi campioni, mentre gli inglesi ambiscono a vincere la competizione continentale per dimenticare un campionato fin qui tribolato. Psg-Liverpool si giocherà mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Primcipi. PSG-LIVERPOOL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver conquistato per la prima volta nella loro storia il titolo continentale nella passata stagione, I francesi partono anche quest’anno favoriti per puntare al bis. Obiettivo confermato dalla qualificazione ai playoff di Champions League, in virtù dell’undicesimo posto con 14 ottenuto nella fase a campionato, dove la squadra di Luis Enrique ha fatto fuori i connazionali del Monaco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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