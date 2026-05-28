La provincia ha annunciato l’anticipazione delle elezioni, con la candidatura alla Rocca prevista in piena estate. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti politici locali, già iniziata la campagna elettorale. La scelta di anticipare le consultazioni ha provocato reazioni contrastanti tra gli attori coinvolti. La data delle votazioni sarà fissata nelle prossime settimane, mentre i candidati si preparano a presentare le proprie liste. La corsa si intensifica con l’avvicinarsi del periodo estivo.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è chi aspetta. E chi invece decide di giocare d’anticipo. Nino Lombardi rompe gli indugi e, all’indomani degli equilibri usciti dalle ultime elezioni amministrative, fissa la data per il rinnovo della presidenza della Provincia di Benevento: si voterà domenica 26 luglio 2026. Il presidente della Provincia ha firmato il decreto con cui vengono ufficialmente convocati i comizi elettorali per l’elezione di secondo livello riservata ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica del Sannio. Una scelta che arriva in un momento politicamente delicato, con gli assetti nei Comuni appena ridisegnati dal voto amministrativo e con nuovi pesi politici che inevitabilmente rischiano di incidere anche sugli equilibri alla Rocca dei Rettori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, Lombardi anticipa le elezioni: corsa alla Rocca in piena estate

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