Provincia corsa alle urne | Buonopane anticipa il voto decisivo

La provincia ha annunciato che le elezioni sono state anticipate rispetto alla data prevista, fissata originariamente per l’11 giugno. Il presidente dell’ente ha firmato un decreto che stabilisce la data delle nuove consultazioni, le quali si terranno in anticipo rispetto al calendario stabilito. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda tutti gli elettori e i candidati coinvolti nelle prossime consultazioni.

? Cosa sapere Rino Buonopane indice nuove elezioni provinciali anticipando la scadenza naturale dell'11 giugno.. La mossa precede la sentenza del TAR Campania prevista per mercoledì 29 aprile.. Rino Buonopane ha comunicato ai collaboratori e ai consiglieri provinciali che domani procederà con l’indizione delle nuove elezioni per la presidenza della Provincia, anticipando la scadenza naturale del mandato fissata per l’11 giugno. La decisione arriva in un momento di forte fermento, mentre il tribunale amministrativo si prepara a pronunciarsi mercoledì 29 aprile sul ricorso presentato dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, il quale, assistito dall’avvocato Vittoria Musto, sostiene che la presidenza avrebbe dovuto indire le consultazioni già nel mese di marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Provincia, corsa alle urne: Buonopane anticipa il voto decisivo Notizie correlate Referendum decisivo oggi: affluenza record e urne aperte fino alle 15Roma - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla giustizia, con affluenza in forte crescita e aggiornamenti ufficiali disponibili online... Molise, corsa alle urne: domani scade il termine per le liste?? Cosa sapere Scadenza liste elettorali per 19 comuni tra Campobasso e Isernia domani alle ore 12. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La corsa alle Comunali: tutti i candidati sindaci nei 19 paesi della provincia alle urne fra un mese; Elezioni Comunali 2026 nella provincia di Benevento: la carica dei 34.564 alle urne; Amministrative, scatta la corsa per 626 comuni: è mini test per i leader; Amministrative in Calabria: scatta la corsa nei 79 comuni al voto, entro le 12 la presentazione delle liste. Elezioni Comunali 2026 nella provincia di Benevento: la carica dei 34.564 alle urneListe presentate, da oggi prende corpo la campagna elettorale che a fine maggio chiamerà alle urne i cittadini di dieci paesi sanniti per rinnovare sindaco e consiglio comunale. ilmattino.it Sei Comuni al voto: 14 in corsa per 6 fasce tricoloriSei i Comuni umbri che rinnoveranno sindaco e consiglio comunale il 24 e 25 maggio 2026. Alle 12 di sabato 25 aprile è scaduto il termine per presentare le liste e le sorprese non sono mancate. A Calv ... corrieredellumbria.it Fossano (Cuneo), bella e tranquilla cittadina della provincia "granda". - facebook.com facebook #Nazzano, in provincia di #Roma, è un antico borgo nella #ValleDelTevere, piccola perla del Medioevo ricca di storia, natura e tradizioni Ig stevaleri #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com