Milan, vertice di calciomercato andato in scena la scorsa settimana tra i dirigenti rossoneri e Massimiliano Allegri. Per l'attacco del Diavolo potrebbe salire la candidatura di Retegui almeno secondo 'Tuttosport' che riporta di un incontro tra Tare e l'agente dell'attaccante italiano. Al momento Retegui sta giocando con la maglia dell'Al-Qadisiya con uno stipendio fuori portata per il Milan (circa 20 milioni di euro netti a stagione). Il Diavolo se vorrà davvero provarci dovrà convincere la punta a ridursi sensibilmente lo stipendio per tornare in Europa e in Italia. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri dell'attaccante italiano andando a focalizzarci sui dati importanti per un bomber d'area di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, perché Retegui può essere l’attaccante giusto: gol in area, XG. I numeri parlano chiaro

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