Half Marathon Firenze 2026 | strade chiuse e bus deviati domenica 29 I provvedimenti della viabilità

In occasione della Half Marathon Firenze 2026, programmata per domenica 29 marzo, saranno adottati provvedimenti sulla viabilità. Le strade interessate dalla corsa verranno chiuse temporaneamente, e i servizi di trasporto pubblico subiranno deviazioni. Le autorità hanno comunicato le modifiche ai percorsi dei bus per garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti.

A partire dalle 8:00 e fino alle 13:00, come avviene normalmente durante eventi sportivi di grande partecipazione, entreranno in vigore deviazioni temporanee sulle linee che interessano o incrociano il percorso della gara. Le modifiche riguarderanno le linee 6, 8, 11, 12, 13, 23, 36, 37, 39, C1, C2, C3 e C4, con fermate provvisorie e percorsi alternativi. Ma tutto il servizio potrebbe comunque subire rallentamenti. Per maggiori informazioni consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https:www.at-bus.ititapp ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24. A questi divieti di sosta si aggiungono, dalle 7.30 di domenica, quelli in via dell’Anconella, via di Serumido, via del Ronco, via Palestro (tra Il Prato e via Montebello), via Magenta (tra Il Prato e via Montebello), Ponte Vespucci e lungarno Torrigiani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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