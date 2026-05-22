Il circuito del Mugello si appresta ad accogliere il weekend più atteso dell’anno, con tre giorni di eventi che trasformeranno l’area in una vera e propria città temporanea. Oltre alla competizione motociclistica, sono previsti numerosi concerti, installazioni e momenti di aggregazione, attirando migliaia di appassionati. Durante l’intera durata dell’evento, il traffico e le attività nelle vicinanze subiranno variazioni significative, mentre le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e gestione del flusso di visitatori.

MUGELLO – Non è soltanto una gara motociclistica. Per tre giorni il Mugello diventerà una città dentro la città, con migliaia di persone attese tra tende, moto, concerti e adrenalina. Dal 29 al 31 maggio torna il Gran Premio d’Italia MotoGP 2026, uno degli appuntamenti più iconici del Motomondiale e tra i più amati dai tifosi di tutta Europa. Chi frequenta il Mugello lo sa bene: qui la MotoGP è molto più di una corsa. È una festa collettiva che inizia giorni prima delle prove ufficiali e continua fino a notte fonda tra musica, barbecue e accampamenti improvvisati attorno al circuito. Non a caso l’evento viene spesso definito la vera “Woodstock dei motori”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - MotoGp Mugello 2026, il circuito si prepara al weekend più atteso dell’anno

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