Nel fine settimana più atteso dell’anno, Legnano si prepara a ospitare la Provaccia e il Palio 2026. La viabilità subirà modifiche per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, che coinvolgono diverse zone della città. Le autorità hanno annunciato deviazioni e restrizioni temporanee, con indicazioni specifiche per i mezzi e i cittadini. Le modifiche alla circolazione saranno in vigore durante le giornate dedicate all’evento, fino al termine delle manifestazioni.

Legnano, 28 maggio 2026 – La città si prepara a vivere uno dei fine settimana più attesi dell’anno con la Provaccia e il Palio 2026. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, il Comune ha predisposto un ampio piano di modifiche alla viabilità che interesserà diverse zone della città tra domani e domenica in particolare l’area dello stadio Mari e le strade attraversate dal corteo storico. La Provaccia di venerdì 29 maggio. Le prime limitazioni scatteranno venerdì 29 maggio in occasione della Provaccia. Dalle 17.30 fino a mezzanotte sarà vietata la circolazione nelle vie attorno allo stadio Mari: via Pisacane nel tratto compreso tra via Como e via XX Settembre, via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano aspetta il Palio 2026: come cambia la viabilità nel weekend più atteso dell’anno

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