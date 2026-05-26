Un ex calciatore è apparso in pubblico con la figlia, portandola all’altare in un momento che ha suscitato grande emozione online. Nonostante la malattia, l’uomo ha deciso di partecipare alla cerimonia, sostenuto dalla presenza della figlia. L’immagine mostra il momento in cui cammina insieme a lei, mentre gli invitati assistono alla scena. La foto ha ricevuto molti commenti di apprezzamento e di sostegno.

C’è un’immagine che in queste ore sta facendo il giro del web, commuovendo non solo gli appassionati di calcio, ma chiunque sappia riconoscere il valore del coraggio e dell’amore familiare. È lo scatto che ritrae l’ex bomber riminese Igor Protti, indimenticato ’Zar’ del calcio italiano, mentre accompagna all’altare la figlia Noemi nel giorno del suo matrimonio. Nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l’ex bomber appare sorretto dalla figlia e dal genero. Una scena di una potenza straordinaria, che racconta molto più di mille parole la determinazione con cui Protti sta affrontando la partita più difficile della sua vita. Nel luglio 2025, infatti, l’ex attaccante aveva annunciato pubblicamente di essere affetto da un tumore al colon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Protti più forte della malattia. Lo Zar porta la figlia all’altare

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Igor Protti, all’altare con la figlia nonostante la malattia: “Più forte di tutto”Un ex calciatore si è sposato con la figlia nonostante una grave forma di cancro al colon.

Igor Protti accompagna la figlia all’altare nonostante la malattia: le immagini commuovono il webIgor Protti ha accompagnato la figlia all’altare in un matrimonio, nonostante la malattia.

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