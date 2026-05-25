Un ex calciatore si è sposato con la figlia nonostante una grave forma di cancro al colon. L’evento si è svolto con il coinvolgimento della famiglia, nonostante le terapie a cui si sottopone da circa un anno e mezzo. La malattia ha costretto l’uomo a mettere in pausa la propria quotidianità dall’estate 2025. La notizia riguarda il matrimonio celebrato in presenza della figlia, che ha condiviso con lui il momento speciale.

Dall’estate 2025, Igor Protti è stato costretto a mettere in standby la propria quotidianità: affetto da una grave forma di cancro al colon, l’ex calciatore si sta sottoponendo a impegnative terapie. Quando la vita ti mette di fronte a una prova del genere, non è facile riuscire a trovare la forza di continuare a essere presenti per gli altri. Eppure Protti, nonostante tutto, ha scelto di essere al fianco della figlia Noemi nel momento per lei più importante, accompagnandola fino all’altare nel giorno del suo matrimonio, così come da tradizione. Insieme alla figlia Noemi verso l’altare. Nulla è più forte dell’amore di un papà. Neppure il dolore causato dalla malattia è riuscito a frenare Igor Protti, che ha accompagnato la figlia all’altare nel giorno del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Igor Protti, all’altare con la figlia nonostante la malattia: “Più forte di tutto”

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Protti emoziona tutti: la foto con la figlia al matrimonio conquista i social

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