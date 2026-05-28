Protezione civile Alessio Giuliante eletto coordinatore del gruppo comunale di Osimo
I volontari della Protezione Civile di Osimo hanno scelto Alessio Giuliante come nuovo coordinatore del gruppo comunale. Giuliante, attivo nelle attività operative e associative del gruppo, è stato eletto ieri dai volontari. La sua nomina riguarda la gestione delle operazioni di protezione civile nel territorio comunale.
OSIMO - I volontari hanno eletto ieri Alessio Giuliante come nuovo coordinatore della Protezione Civile di Osimo, da anni impegnato nelle attività operative e associative del gruppo osimano. Residente a Osimo, 33 anni, Giuliante rappresenta una figura già ben conosciuta all’interno della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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