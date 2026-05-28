Protezione civile Alessio Giuliante eletto coordinatore del gruppo comunale di Osimo

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I volontari della Protezione Civile di Osimo hanno scelto Alessio Giuliante come nuovo coordinatore del gruppo comunale. Giuliante, attivo nelle attività operative e associative del gruppo, è stato eletto ieri dai volontari. La sua nomina riguarda la gestione delle operazioni di protezione civile nel territorio comunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

OSIMO - I volontari hanno eletto ieri Alessio Giuliante come nuovo coordinatore della Protezione Civile di Osimo, da anni impegnato nelle attività operative e associative del gruppo osimano. Residente a Osimo, 33 anni, Giuliante rappresenta una figura già ben conosciuta all’interno della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Seminario, “La gestione delle emergenze di protezione civile e l’organizzazione del Centro operativo comunale (C.O.C.)”Nella mattinata di oggi, si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento un seminario dedicato alla gestione delle emergenze di protezione...

Protezione civile a scuola, gli studenti del Caurga incontrano il gruppo ANA di ChiavennaGli studenti del Caurga hanno incontrato il gruppo ANA di Chiavenna in un'iniziativa dedicata alla protezione civile.

D'Alessio, Morandi, Cristicchi, Amara e Claudia Gerini con il maestro De Amicis al porto turistico per la protezione civileUna grande sorpresa per la città quella organizzata dalla protezione civile regionale guidata da Maurizio Scelli: il 29 novembre, quando tutti i volontari di protezione civile avranno completato le ... ilpescara.it

Dopo Wonder Woman ecco Superman: lo street artist Alessio-b omaggia i volontari della protezione civile di PadovaAlessio-b torna a omaggiare i volontari di Padova con un murale realizzato sulla facciata del magazzino della Protezione Civile di via Canestrini, nelle vicinanze dell’argine presso le Chiuse di ... difesapopolo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web