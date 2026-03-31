Seminario La gestione delle emergenze di protezione civile e l’organizzazione del Centro operativo comunale COC

Nella mattinata di oggi, si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento un seminario dedicato alla gestione delle emergenze di protezione civile e all’organizzazione del Centro operativo comunale. L’evento ha visto la partecipazione di diversi professionisti e operatori coinvolti nei settori della protezione civile e della gestione delle crisi. Durante la sessione, sono stati affrontati aspetti pratici e teorici relativi all’assetto operativo e alle procedure di intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento il seminario formativo teorico-pratico dal titolo “La gestione delle emergenze di protezione civile e l’organizzazione del Centro operativo comunale (C.O.C.)” organizzato dalla Prefettura unitamente alla Direzione Generale Protezione Civile della Regione Campania, L’evento, a cui hanno preso parte circa 100 amministratori locali, tecnici e operatori del sistema di protezione civile dei Comuni della provincia di Benevento, è finalizzato a fornire supporto agli enti in materia di protezione civile e consolidare le competenze operative nella gestione delle emergenze e nelle funzioni di coordinamento dei C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Seminario, “La gestione delle emergenze di protezione civile e l’organizzazione del Centro operativo comunale (C.O.C.)” Articoli correlati Etna più sicuro: nuovi quad per soccorso tra vulcano, rischi e emergenze. Rinforzo operativo per Protezione Civile.Rinforzo per la Protezione Civile sull’Etna: consegnati due quad per il soccorso Due nuovi quad 4×4 sono stati consegnati oggi, 15 febbraio 2026, ai... In prima linea nelle emergenze, approvato l'ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione civileÈ stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione Civile di via F. Altri aggiornamenti su Seminario La gestione delle emergenze... Temi più discussi: Protezione Civile, oggi il convegno sulla gestione delle fragilità in emergenza; Brescia, all’Ordine degli ingegneri un seminario su innovazione e management - Radio Bruno; Mi abbraccio di vita il seminario sul disagio giovanile rivolto agli insegnanti delle Scuole Superiori a Biella; Grande partecipazione al seminario Personal Branding e Identità Digitale. Chimica del cervello e legami affettivi: la lezione del neurofarmacologo GessaChimica del cervello e legami affettivi: la lezione del neurofarmacologo Gessa - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it La comunicazione delle allerte, anche Barsanti al seminario AnciSi è trattato di un appuntamento molto importante perché ha permesso di effettuare esercitazioni pratiche, simulazioni di allerta con la gestione della relativa comunicazione ... luccaindiretta.it 28/03 — Non un semplice seminario, ma uno spazio di risonanza. Attraverso immagini, parole e silenzi, abbiamo attraversato ciò che spesso resta invisibile: il substrato culturale, sociale e antropologico da cui partiamo. Le nostre credenze. I condizionamenti - facebook.com facebook #oggi seconda giornata del seminario del settore educazione e formazione di Italia Nostra. x.com