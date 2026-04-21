Protezione civile a scuola gli studenti del Caurga incontrano il gruppo ANA di Chiavenna

Gli studenti del Caurga hanno incontrato il gruppo ANA di Chiavenna in un'iniziativa dedicata alla protezione civile. L'obiettivo è far conoscere ai giovani le attività di gestione delle emergenze e il legame con il territorio. L'incontro si inserisce in un progetto che coinvolge le scuole e le associazioni di volontariato, con l'intento di sensibilizzare gli studenti su questi temi.

Protezione civile e scuola insieme per avvicinare i giovani al territorio e alla gestione delle emergenze. Nella mattinata di lunedì 20 aprile il Gruppo di Protezione Civile ANA di Chiavenna ha incontrato gli studenti dell’Istituto Professionale Crotto Caurga, proponendo una mattinata dedicata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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