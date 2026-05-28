proteste per il postamat fuori uso

Dall’ufficio postale di Castelnuovo arriva una comunicazione che conferma il malfunzionamento dello sportello Atm nel quartiere di Recanati. Il problema riguarda il Postamat fuori uso da alcuni giorni. Nessuna indicazione su tempi di riparazione o cause specifiche. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli utenti, ma non sono stati forniti dettagli su interventi imminenti.

Dall’ufficio postale di Castelnuovo arrivano rassicurazioni sul problema che, da qualche tempo, interessa lo sportello Atm del quartiere di Recanati. Responsabili e operatori del servizio si scusano con gli utenti per i disagi, e assicurano che si sta lavorando per ripristinare il regolare funzionamento del Postamat nel più breve tempo possibile. Alla base del malfunzionamento ci sarebbe, infatti, un problema di natura elettrica, già segnalato ai tecnici. Nel frattempo, però, a Castelnuovo cresce il malcontento dei residenti per i continui problemi legati allo sportello che, secondo numerose segnalazioni, risulterebbe inutilizzabile al di fuori degli orari di apertura dell’ufficio postale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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