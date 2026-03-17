Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di sanzionare Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, con la sospensione dalla panchina per la partita contro la Fiorentina di domenica 22 marzo. La decisione è arrivata a seguito di proteste nei confronti degli arbitri durante le ultime gare. Sarri, invece, è stato escluso dalla panchina per un episodio analogo.

Il giudice sportivo della Serie A ha emesso una sanzione severa contro Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter, privandolo della panchina per la sfida di domenica 22 marzo contro la Fiorentina. La decisione deriva direttamente dalle proteste registrate al termine del match disputato sabato 14 marzo allo Stadio San Siro contro l’Atalanta. L’assenza si verificherà nella partita delle ore 20:45. Oltre al tecnico nerazzurro, anche Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, riceverà una squalifica di una giornata. Il motivo è legato a critiche irrispettose rivolte all’operato arbitrale nel finale della gara tra i biancocelesti e il Milan. Sarri non sarà presente alla sfida contro il Bologna, in programma sempre domenica 22 marzo alle 15:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu e Sarri fuori: squalifica per proteste arbitrali

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