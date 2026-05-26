Golfo di Policastro Sorrentino | Postamat fuori servizio

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Golfo di Policastro, un Postamat è rimasto fuori servizio. La notizia si è diffusa subito dopo la proclamazione degli eletti nel Comune di San Giovanni a Piro. La minoranza “Liberi di Scegliere” ha subito iniziato le attività ufficiali, senza ulteriori dettagli su eventuali cause o interventi previsti. La situazione del Postamat ha generato disagi tra i cittadini della zona.

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All’indomani della proclamazione degli eletti, la minoranza "Liberi di Scegliere" del Comune di San Giovanni a Piro entra immediatamente in fase operativa. I consiglieri comunali Sandro Paladino, Giuseppe Sorrentino, Antonio Di Mauro e Alberico Sorrentino hanno protocollato questa mattina una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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